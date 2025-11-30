Дефицит продуктов в Днепре уже создает риски на рынке и может вызвать дальнейшее повышение стоимости.

Дефицит продуктов в Днепре уже заметен на белокочанную капусту, один из самых популярных овощей среди местных жителей, сообщает Politeka.

Аграрный эксперт Николай Соботович отмечает, что сезон на рынке 2025 года отличается высокой ценовой нестабильностью из-за ряда одновременных факторов.

Прежде урожайность пострадала от резких колебаний погоды. Фермеры, реагируя на высокие цены в прошлом сезоне, увеличили площади посевов, однако столкнулись с нехваткой современных хранилищ, что затруднило сохранность продукции. Инфраструктурные проблемы остаются системными и долговременными.

По словам эксперта, значительная часть урожая оказалась непригодной для продолжительного хранения. Поэтому объем овощей, способных продержаться зимне-весенний период без потерь, ограничен. Соответственно, дефицит продуктов в Днепре уже создает риски на рынке и может вызвать дальнейшее повышение стоимости.

Аналитики прогнозируют, что нехватка качественной капусты в ближайшее время приведет к ощутимому удорожанию в холодные месяцы и начале весны.

Рынок носит циклический характер: высокие расценки стимулируют чрезмерное производство, после чего цены падают, и фермеры вынуждены сокращать посевы, формируя очередной скачок цен.

Решить проблему можно только через модернизацию технологий выращивания и активное развитие инфраструктуры по хранению урожая. Новые овощехранилища позволят поддерживать стабильное предложение в течение года и снизить сезонные колебания.

Жителям советуют планировать покупки раньше времени и следить за ценами, чтобы избежать нехватки популярного овоща в холодные месяцы.

