Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области объединяет ремонт жилья и индивидуальное внимание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области поступает жителям региона, пережившим обстрелы и нуждающимся в оперативной поддержке, сообщает Politeka.

Проект реализует организация «Каритас», сосредотачивая внимание на восстановлении частных домов и сопровождении людей, упустивших возможность самостоятельно справиться с последствиями боевых действий.

Команды специалистов производят замену разрушенных конструкций, ремонтируют кровли, утепляют помещения и возвращают поврежденные здания в состояние, пригодное для безопасного быта. Акцент делают на домах, которые можно привести в порядок без полного восстановления.

Заявки вправе подавать жители Харькова и Изюма. В первую очередь рассматривают обращения пожилых лиц, семей с детьми, людей с инвалидностью, беременных женщин, внутренне перемещенных граждан и пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Отдельным направлением является социальное сопровождение: специалисты предоставляют консультации, помогают решать ежедневные вопросы и обеспечивают психологическую поддержку, способствующую стабилизации эмоционального состояния после пережитых событий.

Дополнительно отмечается, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет ремонт жилья и индивидуальное внимание, создавая условия возвращения к привычной жизни. Организаторы призывают подавать заявки раньше времени, чтобы получить необходимые услуги до прихода холодов.

Кроме того, местные жители могут получить бесплатные продукты и другие виды поддержки через проект «HOPE WELL», что системно помогает одиноким людям старшего возраста и гражданам с инвалидностью.

