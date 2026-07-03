Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для певних категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують видавати в межах гуманітарних програм, які реалізує благодійний фонд «Кінза Харків», передає politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку переселенців, людей похилого віку та інших соціально вразливих категорій населення.

Окрім продовольчої допомоги, волонтери регулярно передають засоби особистої гігієни, побутову хімію та речі першої необхідності. Такі набори допомагають забезпечити базові щоденні потреби родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Під час попередніх етапів розподілу отримувачам надавали комплекти із засобами догляду за житлом, товарами для особистого користування та запасами харчування тривалого зберігання. Склад пакунків може змінюватися залежно від наявності гуманітарних ресурсів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для людей з інвалідністю, маломобільних громадян, самотніх літніх осіб і тих, хто через життєві обставини потребує додаткової підтримки. Якщо людина не може особисто прибути до пункту видачі, допомогу дозволяється отримати близькому родичу або офіційно уповноваженому представнику.

У благодійному фонді пояснюють, що обсяги розподілу залежать від надходження гуманітарних вантажів та підтримки партнерських організацій. Саме тому нові етапи видачі формують поступово після отримання необхідних запасів.

Окрему увагу приділяють мешканцям, які через стан здоров’я майже не залишають свої домівки. Для таких людей волонтерські команди за можливості організовують альтернативні способи передачі необхідних речей.

Представники організації зазначають, що гуманітарна підтримка залишається важливою для багатьох сімей, які продовжують долати наслідки війни. Актуальну інформацію про реєстрацію, графік видачі та умови участі публікують на офіційних сторінках фонду у соціальних мережах.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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