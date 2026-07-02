Планові графіки відключення світла в Харківській області на 3 липня вводять у зв'зку з проведенням планових ремонтних робіт.

Жителів Харківської області попереджають про запровадження планових відключень світла, які відбудуться 3 липня через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Планові графіки відключення світла в Харківській області на 3 липня вводять у зв'зку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах інфраструктури. Такі заходи є необхідними для технічного обслуговування електромереж, підвищення надійності енергопостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

За даними енергетиків, 3 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи проходитимуть у селі Ударне. У цей період електропостачання буде тимчасово обмежено на низці вулиць населеного пункту:

Дружби — 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Молодіжна — 6, 8, 34

Стадіонна — 7

Ударна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77А, 78, 78А, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81А, 83, 85, 87, 91

пров. Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

пров. Ударний — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

пров. Шкільний — 1, 2, 2А, 3А, 4

Окремо повідомляється, що аналогічні роботи заплановані і в селищі Манченки. Тут із 09:00 до 17:00 буде припинено електропостачання на значному переліку вулиць:

Крива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11А, 13

Нагорна — 5

Романтична — 8, 17/2

Руслана Шимона — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 80

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Шевченка — 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25

Торгова — 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47

пров. Квітки-Основ’яненка — 1, 2, 3, 4, 5

пров. Низовий — 1, 2

пров. Покровський — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 1А/17

пров. Садовий — 2

Графіки відключення світла в Харківській області на 3 липня також торкнуться села Санжари, де в цей же період електроенергія буде відсутня на вулицях:

Абрикосова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Благодатна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 26

Павла Барчана — 1, 2, 2А, 3, 4, 5А, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 48А, 49, 50, 51, 51А, 53, 55

Спортивна — 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/А, 108, 110, 112, 114, 114А, 116/1, 118, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161

пров. Благодатний — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

пров. Павла Барчана — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

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