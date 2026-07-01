Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонують у селі Козлівщина Котелевського району.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області поповнилося новими приватними пропозиціями у Кременчуці, передмісті Полтави та сусідніх громадах, де власники будинків пропонують тимчасове поселення без орендної плати, передає видання Politeka.

У Кременчуці доступна окрема кімната в приватному будинку, розрахована на одну жінку або жінку з дитиною віком від трьох років. Проживання безкоштовне, але передбачає підтримання порядку у спільних зонах.

Будинок повністю придатний для життя: є водопостачання, облаштована кухня, ванна кімната та окремий санвузол. Пропозиція діє на період воєнного часу, кількість місць обмежена. Для уточнення деталей власник залишає контакт через месенджер Viber.

Ще один варіант розміщення пропонують у селі Мачухи неподалік Полтави. Там доступний приватний будинок із газовим опаленням, інтернетом, побутовою технікою, душовою кабіною та внутрішнім санвузлом.

Житло надається безкоштовно, однак передбачає участь у догляді за літньою мешканкою, яка проживає в будинку. У селі є магазини, аптека, поштове відділення та регулярне транспортне сполучення з обласним центром.

У цьому ж регіоні Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонують у селі Козлівщина Котелевського району. Будинок розрахований на спільне проживання з елементами взаємної підтримки між мешканцями.

Тут є водопостачання, каналізація, інтернет, резервне живлення на випадок відключень, а також окрема літня кухня. На подвір’ї утримуються домашні тварини, тому важливе відповідальне ставлення до побутових умов.

Усі варіанти об’єднує відсутність орендної плати та орієнтація на взаємодопомогу між власниками житла й переселенцями, які шукають тимчасовий прихисток.

Джерело: Допомагай

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