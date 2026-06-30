Графіки відключення світла в Харківській області на 1 липня необхідні для технічного обслуговування мереж.

Жителів Харківської області попередили про планові відключення електроенергії, які заплановані на 1 липня в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження електропостачання пов'язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури. За інформацією енергетиків, такі заходи необхідні для технічного обслуговування мереж, підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям.

Графіки відключення світла в Харківській області на 1 липня, з 08:00 до 17:00 триватиме плановий ремонт електромереж в селі Нове Мажарове. У цей час без світла тимчасово залишаться мешканці низки вулиць і провулків, зокрема:

Тракторна

Вербна — 1, 3, 5, 8

Квітнева — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10

Орільська — 1, 2, 4

Осіння — 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Центральна — 4, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 33, 34, 43, 57, 71

Шевченка — 1, 2, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

Луговий пров. — 1, 3, 4

Крім того, у селищі Сомівка планові відключення електроенергії проводитимуться орієнтовно з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 62

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36

Обмеження стосуватимуться жителів села Устимівка, де з 08:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:

Молодіжна — 3, 6, 18, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 45, 46А, 47, 48, 49, 50, 51

Окремо енергетики повідомили, що в селі Бердянка планові роботи на електромережах також триватимуть. Упродовж цього періоду, з 08:00 до 17:00, у населеному пункті здійснюватимуться тимчасові відключення електроенергії на визначених вулицях:

ім. Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Степова — 8, 10, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43

Центральна — 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87.

Джерело: Зачепилівська Отг

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