Дефіцит овочів в Харківській області розглядається як частина ширшої тенденції.

Дефіцит овочів в Харківській області фіксується після серії весняних заморозків, які вплинули на аграрне виробництво та скоротили обсяги окремих культур у різних регіонах країни, повідомляє Politeka.

Погодні коливання у квітні та травні вдарили по садівництву, тепличним господарствам і раннім посівам. Найбільших втрат зазнали кісточкові дерева: холод пошкодив зав’язь і молоді пагони, що безпосередньо вплинуло на майбутні обсяги збору.

Ситуація залишається неоднорідною. Частина агропідприємств зуміла зберегти значну частку насаджень, тоді як інші вже зараз фіксують помітне скорочення виробничих показників. Це формує різний рівень забезпечення на локальних ринках.

Найчутливішими до температурних перепадів стали ранні культури. Саме вони першими реагують на нестабільний клімат, тому очікування щодо літньої пропозиції окремих позицій залишаються стриманими.

У цьому контексті дефіцит овочів в Харківській області розглядається як частина ширшої тенденції, що пов’язана зі зниженням урожайності та нерівномірним розподілом продукції між територіями.

Зовнішні поставки можуть лише частково компенсувати нестачу. Їхній обсяг залежить від логістики, доступності товарів і умов міжнародної торгівлі, що створює додаткові ризики для стабільності ринку.

Аналітики зазначають, що ключовим фактором найближчих місяців залишаться погодні умови та швидкість надходження нового врожаю до торговельних мереж. Саме ці процеси визначатимуть баланс пропозиції.

Очікується, що певне вирівнювання ситуації можливе після початку масового збору. Тоді збільшення обсягів продукції допоможе поступово знизити напругу на ринку та стабілізувати цінові коливання.

Джерело: tsn

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