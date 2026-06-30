Ініціатива безкоштовного житла для ВПО в Полтавській області, орієнтована на людей, які потребують стабільного побутового середовища.

З’явилися нові варіанти тимчасового безкоштовного житла для ВПО в Полтавській області, передає видання Politeka.

У Кременчуці пропонують заселення в окрему кімнату приватного будинку. Формат орієнтований на одну жінку або жінку з дитиною віком від трьох років. Умови проживання передбачають відсутність орендної плати, натомість мешканців просять підтримувати порядок у спільних зонах. Будинок повністю придатний для життя: є водопостачання, облаштована кухня, ванна кімната та окремий санвузол. Пропозиція розрахована на період воєнного часу, кількість місць обмежена. Для уточнення деталей доступний зв’язок через Viber за номером, який надано власником житла.

Ще один варіант розміщення пропонують у селі Мачухи, що розташоване неподалік Полтави. Тут доступний приватний будинок із повним набором комунальних умов: газове опалення, інтернет, побутова техніка, душова кабіна та санвузол у приміщенні. Житло надається безкоштовно, але передбачає допомогу в догляді за літньою жінкою, яка проживає в будинку.

У селі є базова інфраструктура — магазини, аптека, відділення поштового зв’язку, а також регулярне транспортне сполучення з обласним центром. Саме тут реалізується ініціатива безкоштовного житла для ВПО в Полтавській області, орієнтована на людей, які потребують стабільного побутового середовища.

Третій варіант пропонують у Козлівщині Котелевського району. Будинок передбачає спільне проживання та взаємну підтримку між мешканцями. Умови включають водопостачання, каналізацію, інтернет, резервне живлення на випадок відключень електроенергії, а також окрему літню кухню. На подвір’ї утримуються домашні тварини, тому очікується відповідальне ставлення до побуту. Локація має зручне розташування поблизу траси, а до Полтави курсує регулярний громадський транспорт.

Усі пропозиції мають спільну рису — базові умови проживання без орендної плати та акцент на взаємодопомозі між мешканцями й власниками житла.

Джерело: Допомагай

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