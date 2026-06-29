Право на таку грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області мають не всі українці поважного віку.

Пенсійні виплати формуються не лише з базового розміру пенсії, а й можуть включати різноманітні надбавки та грошову допомогу у Харківській області, пише Politeka.net.

Для окремих категорій громадян законодавством передбачено додаткову щомісячну фінансову підтримку, яка здатна збільшити загальний розмір пенсійного забезпечення приблизно на 1 000 гривень.

Йдеться про виплати за особливі заслуги перед державою, які регулюються законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Цей механізм спрямований на підтримку громадян, чий внесок у розвиток країни був відзначений на державному рівні.

Право на таку грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області мають, зокрема, Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також громадяни, які після здобуття Україною незалежності отримали чотири і більше державних орденів. Окремо до переліку належать власники почесних звань, серед яких — народні артисти України.

Окрему категорію отримувачів становлять матері-героїні, які виховали п’ять і більше дітей до шестирічного віку. У визначених законом випадках право на таку підтримку може переходити й до батька — якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей здійснювалося чоловіком самостійно. Також враховуються й усиновлені діти.

Розмір підтримки для пенсіонерів із особливими заслугами прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від категорії отримувача, вона встановлюється на рівні від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Таким чином, щомісячна додаткова виплата нині коливається в межах від 897 до 1 026 гривень. Ця допомога має постійний характер і фінансується з державного бюджету України.

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