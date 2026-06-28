У понеділок, 29 червня 2026 року, в Харківській області проводитимуть ремонтні роботи в електромережах і застосують відповідні графіки відключення світла.

Фахівці обленерго попередили мешканців Харківської області про нові локальні графіки відключення світла на понеділок, 29 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Харківській області 29 червня торкнуться Люботинської міської територіальної громади. Планові знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних ремонтних робіт в електромережах, застосовуватимуть у місті Люботин для будинків за такими адресами:

вул. Василя Стуса, 2, 2/95, 3, 4, 4/6, 8-10, 15;

вул. Полтавський Шлях, 80/1, 82/2, 83, 84/1, 85, 85А, 86, 87, 87/1, 89/2, 90, 91, 93/1, 94, 97, 99-105, 105А, 106-109, 110/1, 111-115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 139;

пров. Івана Багалія, 1А, 4, 6, 8;

пров. Василя Стуса, 3/6;

в-д Василя Стуса, 1, 13;

в-д Свободний, 3, 4.

Як повідомляють на офіційному сайті Люботинської громади, знеструмлення в місті триватимуть приблизно з 9:00 до 17:00, пише Politeka.

Також графіки відключення світла 29 червня 2026 року застосовуватимуть у межах Олексіївської сільської територіальної громади в Харківській області. За повідомленням обленерго, у зв‘язку з виконанням планових ремонтних робіт буде тимчасово припинено електропостачання в населеному пункті Трійчате.

Про обмеження електропостачання на понеділок в інших населених пунктах регіону поки не повідомлялося.

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