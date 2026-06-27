Подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язане з одночасним впливом сезонних факторів та іншого.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується на тлі зростання вартості базових товарів харчового кошика, зокрема борошна та м’ясних виробів, повідомляє Politeka.

У сегменті бакалії пшеничне борошно «Хуторок» (2 кг) у середньому коштує 70,96 грн. У торгових мережах зафіксовано діапазон: Megamarket — 74,00 грн, Novus — 67,92 грн. У травні середній рівень становив 68,72 грн, що свідчить про приріст на 2,35 грн. Динаміка протягом місяця показує поступове підвищення з коливаннями в межах 68–70 грн із переходом до вищого рівня в червні.

У м’ясній групі ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) демонструють середній показник 800,56 грн. У роздрібі фіксуються різні значення: Auchan — 705,80 грн, Metro — 740,94 грн, Megamarket — 866,50 грн, Novus — 889,00 грн. У травні середній рівень становив 753,78 грн, що означає приріст на 42,32 грн. Ринкова траєкторія протягом місяця змінювалася від 748 до понад 840 грн у пікові періоди.

Сардельки «Ятрань» молочні (1 кг) мають середній показник 178,19 грн. У мережах ціна коливається: Auchan — 173,00 грн, Metro — 183,38 грн. У травні середнє значення становило 146,62 грн, що формує різницю у 28,47 грн за місяць. Динаміка демонструє різкий перехід до нового рівня після початку червня.

Аналітики відзначають, що Подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язане з одночасним впливом сезонних факторів, логістичних витрат і зміни закупівельної політики торгових мереж, що відображається на всіх ключових групах товарів.

Ринкові спостереження свідчать про нерівномірність формування вартості: частина позицій дорожчає поступово, інші демонструють стрибкоподібні зміни залежно від постачальників і обсягів запасів.

Учасники торгівлі очікують подальших коливань у короткостроковій перспективі, оскільки на формування роздрібних показників впливають закупівельні контракти, сезонність і витрати на транспортування.

Джерело: Мінфін

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