Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується в оновлених даних роздрібного ринку, де одразу кілька товарних категорій показали зростання вартості, передає видання Politeka.

Сардельки «Ятрань» молочні 1 кг наразі коштують у середньому 178,19 грн. Порівняно з попереднім періодом це плюс 28,47 грн, при цьому в магазинах ціна коливається від 173 до 183,38 грн залежно від мережі.

Ковбаски мисливські напівкопчені 1 кг утримують високий ціновий рівень — 832,15 грн. За місяць показник зріс на 73,91 грн, що стало одним із найпомітніших стрибків у м’ясному сегменті.

Борошно пшеничне «Хуторок» 2 кг оцінюється в середньому у 70,96 грн. У порівнянні з травневими значеннями це підвищення на 2,35 грн, а в торгових мережах зафіксовано діапазон від 67,92 до 74 грн.

Кефір 2,5% 950 мл має середню вартість 68,30 грн. У роздрібі спостерігається різниця між магазинами — від 48,90 до 86,50 грн, що свідчить про різні цінові політики постачання.

У контексті загальної динаміки Подорожчання продуктів у Полтавській області проявляється нерівномірно: частина позицій зростає різко, інші змінюються поступово або залишаються стабільними.

Аналітичні дані вказують на вплив витрат на логістику, сировину та виробництво, що продовжує формувати висхідний тренд у базових харчових товарах.

Загальна картина ринку свідчить про поступове коригування цін без різких коливань у більшості категорій, але з помітними піками в окремих позиціях.

Подальша динаміка цін залежатиме від сезонних факторів, вартості енергоносіїв та логістичних витрат у регіоні.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.