Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано у свіжому моніторингу роздрібного ринку, де одразу кілька категорій показали зростання вартості, повідомляє Politeka.

У звітний період найбільше зміни торкнулися м’ясного сегмента. Сардельки «Ятрань» молочні (1 кг) наразі в середньому коштують 178,19 грн, тоді як місяцем раніше показник тримався на рівні 146,62 грн. У торгових мережах фіксуються коливання від 173 до 183,38 грн.

Ще помітніше піднялися позиції ковбасної групи. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені досягли середнього рівня 832,15 грн за кілограм проти 753,78 грн раніше. У магазинах діапазон варіюється від 740,94 до 889,00 грн, що свідчить про нерівномірну динаміку по мережах.

Суттєві зміни спостерігаються і в бакалії. Борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) піднялося до 70,96 грн, тоді як попередній середній показник становив 68,72 грн. У продажу зафіксовано розбіжності між 67,92 та 74,00 грн залежно від рітейлера.

Молочна продукція також демонструє корекцію. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 68,30 грн проти 63,95 грн раніше. У різних торгових точках ціна коливається від 48,90 до 86,50 грн.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Полтавській області пояснюється комплексним впливом ринкових факторів, зокрема змінами у витратах постачання та сезонною корекцією попиту.

Також варто наголосити на тому, що загальна картина свідчить про нерівномірне зростання: окремі категорії дорожчають швидше, тоді як інші демонструють помірні коливання в межах місяця.

Джерело: Мінфін

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