Дефіцит овочів в Полтавській області, за оцінками аналітиків, є типовим сезонним явищем.

Дефіцит овочів в Полтавській області фіксується на тлі скорочення торішніх запасів капусти та обмежених поставок нової продукції на ринок, повідомляє Politeka.

На торгових майданчиках відчутно зменшилися обсяги білоголової капусти, що одразу вплинуло на цінову динаміку. Наприкінці червня кілограм минулорічного врожаю реалізують у діапазоні 8–15 гривень. Остаточна вартість залежить від якості продукції, умов зберігання та обсягів партій, які надходять у продаж.

Учасники ринку пояснюють ситуацію завершенням сезону реалізації складських запасів. Частина овочесховищ уже спорожніла, тоді як новий урожай ще не вийшов на повноцінне постачання. Через це формується тимчасовий дисбаланс між попитом і доступною пропозицією.

Додатково експерти звертають увагу на нерівномірність поставок свіжої капусти. На ринку вона присутня, але в обмежених обсягах, що не дозволяє повністю стабілізувати ситуацію. Попит при цьому залишається стабільно високим, особливо у роздрібному сегменті.

Дефіцит овочів в Полтавській області, за оцінками аналітиків, є типовим сезонним явищем. Він виникає в період переходу між врожайними циклами, коли старі запаси вже майже вичерпані, а нові ще не сформували достатній обсяг для ринку.

Попри нинішнє зростання вартості, фахівці зазначають, що поточні ціни на капусту залишаються нижчими, ніж у той самий період минулого року. Різниця між показниками все ще відчутна для учасників ринку та споживачів.

Аналітики не виключають подальших змін цінової політики у разі уповільнення надходження нового врожаю. На формування вартості впливатимуть темпи польових робіт, стан логістичних ланцюгів та обсяги поставок до торговельних мереж.

Також зазначається, що зміни на овочевому ринку можуть торкнутися й інших категорій продукції. За попередніми оцінками, восени окремі молочні товари потенційно можуть подорожчати на 15–25% через зростання виробничих витрат.

Подальша динаміка ринку залежатиме від погодних умов, результатів збору врожаю та загального стану аграрного сектору, який визначає рівень насичення внутрішнього продовольчого ринку.

Джерело: mind.ua

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