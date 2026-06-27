Розмір грошової допомоги для ВПО у Харківській області залишається незмінним, але частині треба

У липні 2026 року більшість ВПО у Харківській області продовжать отримувати грошову допомогу на проживання автоматично, але не всі, повідомляє Politeka.net.

Так, для окремих категорій переселенців передбачено обов’язкове повторне звернення, інакше виплати можуть бути припинені вже з наступного місяця, повідомляє Politeka.net.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Харківській області залишається незмінним. Дорослим нараховуватимуть по 2 тисячі гривень щомісяця, а дітям та особам з інвалідністю — по 3 тисячі гривень. Виплати, як і раніше, здійснюватимуться двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Водночас частині переселенців необхідно до завершення червня оновити свої дані або повторно подати заяву. Це стосується громадян, які змінили місце фактичного проживання, мають зміни у складі сім’ї, оформлюють допомогу на дитину вперше або раніше отримали відмову в призначенні виплат і тепер планують відновити право на державну підтримку.

Окремо право на повторне звернення отримали переселенці, яким раніше припинили нарахування через перевищення встановленого рівня доходу. Якщо нині їхній фінансовий стан відповідає чинним критеріям, вони можуть знову претендувати на допомогу. У 2026 році граничний дохід для призначення виплат становить 10 380 гривень на одну особу.

Для поновлення або оформлення допомоги необхідно особисто звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України або до центрів надання адміністративних послуг. Фахівці рекомендують не відкладати подання документів на останні дні місяця, щоб уникнути черг та можливих затримок із призначенням виплат.

Крім того, з липня набувають чинності нові правила щодо умов проживання внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового розміщення. Відтепер перед заселенням таких об’єктів обов’язково проводитимуть перевірки безпеки, технічного стану та відповідності встановленим стандартам проживання.

Джерело: thepage.ua



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