У профільних службах наголошують, що графіки відключення світла у Харківській області на 26 червня триватимуть багато годин.

Жителів Харківської області попередили про заплановані відключення електроенергії, які діятимуть 26 червня в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Харківській області на 26 червня пов’язані з проведенням комплексу ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.



26.06.2026 року з 09:00–16:09 години в місті Люботин вимкнуть електрику. Обмеження триватимуть через плановий ремонт в електромережах. Знеструмлять такі вулиці:

Водянська — 1/58, 2/56, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Підгірна — 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 62

Леся Курбаса — 10, 16

Медова — 17/92

Продовжено проведення робіт із реконструкції електромереж, у селищі Високий тимчасово відключатимуть електропостачання з 09:00 до 17:00 години кожного дня до вересня. Знеструмленими лишатимуться:

вулиці: Височанський шлях, Кооперативна, Спортивна, Санаторна, Паркова, Харківська, Красіна, Хоткевича, Підлісна, Двугірна, Ощепкова, Тиха, Шевченка, Березнева, Кримська, Квіткова, Височанська, Лірична, Транспортна, Джерельна

провулки: Кооперативний, Харківський, Підлісний, Осінній

в’їзди: Кооперативний, Харківський

До кінця вересня 2026 року, орієнтовно 09:00–17:00 години в селі Покотилівка будуть вимикати електрику. Тривалі знеструмлення вводяться за адресами:

в-д Сковороди — 3, 4, 5

в-д Успенський — 2 (кв. 1–8), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1–2), 7 (кв. 1–2), 8 (кв. 1–2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Підгірна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1–2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2–6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харківська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороди — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Джерело: Височанська селищна рада

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