Дефіцит овочів в Харківській області розглядають як частину ширшої тенденції.

Дефіцит овочів в Харківській області стає дедалі помітнішим після весняних заморозків, які вплинули на результати роботи аграрного сектору в різних регіонах країни, повідомляє Politeka.

Квітневі та травневі хвилі похолодання негативно позначилися на садівництві, тепличному напрямку та ранніх посівах. Найбільше постраждали кісточкові насадження, де низькі температури пошкодили зав’язь і молоді пагони.

Представники галузі відзначають, що ситуація суттєво відрізняється залежно від місцевості. Частині господарств вдалося зберегти значну кількість майбутнього врожаю, тоді як інші зіткнулися зі скороченням обсягів виробництва.

Особливо вразливими виявилися ранні культури. Вони найшвидше реагують на різкі зміни погоди, тому вже зараз формуються очікування щодо меншої пропозиції окремих позицій у літній період.

Експерти наголошують, що подальший розвиток ситуації залежатиме не лише від результатів українських господарств. Важливим фактором залишаються зовнішні поставки, які традиційно допомагають збалансувати ринок під час сезонних коливань.

У цьому контексті дефіцит овочів в Харківській області розглядають як частину ширшої тенденції, пов’язаної зі зниженням урожайності та нерівномірним розподілом продукції між регіонами.

Імпорт здатний лише частково покрити потреби споживачів. Його обсяги залежать від логістичних можливостей, доступності товарів та умов міжнародної торгівлі.

Аналітики прогнозують, що найближчими місяцями ключову роль відіграватимуть погодні умови. Також важливим чинником стане швидкість надходження врожаю нового сезону до торговельних мереж.

Певна стабілізація очікується після початку масового збору. Тоді пропозиція поступово збільшиться, що допоможе знизити ринковий дисбаланс і стримати різкі коливання вартості.

Джерело: tsn

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