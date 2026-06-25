Дефіцит овочів в Полтавській області виник через сезонний перехід між врожайними періодами, коли пропозиція тимчасово не встигає за попитом.

Дефіцит овочів в Полтавській області посилюється через стрімке скорочення запасів торішньої капусти та обмежену кількість продукції, яка наразі надходить на ринок, повідомляє Politeka.

Учасники галузі вже коригують відпускні ціни, реагуючи на зміну балансу між попитом і доступними обсягами. Найбільше це помітно у сегменті білоголової капусти, яка наприкінці червня демонструє впевнене зростання вартості.

За оцінками профільних аналітиків, кілограм минулорічного врожаю сьогодні продають у межах від 8 до 15 гривень. Кінцевий показник залежить від якості продукції, умов зберігання та масштабів поставок.

Фахівці пояснюють ситуацію завершенням сезону реалізації старих запасів. Складські приміщення поступово спорожніли, тоді як новий урожай ще не здатний повністю забезпечити потреби споживачів.

На торгових майданчиках залишається небагато свіжозібраної капусти. Водночас інтерес покупців не знижується, що додатково підтримує нинішню цінову динаміку.

Експерти зазначають, що дефіцит овочів в Полтавській області виник через сезонний перехід між врожайними періодами, коли пропозиція тимчасово не встигає за попитом.

Попри теперішнє підвищення, поточна вартість капусти все ще залишається нижчою, ніж у цей самий період минулого року. Різниця між показниками залишається помітною.

Аналітики не виключають подальшого перегляду цінників, якщо надходження нового врожаю відбуватиметься повільніше від очікувань. Значення матимуть темпи польових робіт, логістика та обсяги поставок до торговельних мереж.

Зміни торкаються не лише овочевого сегмента. За попередніми прогнозами, восени окремі молочні товари можуть зрости у ціні на 15–25% через збільшення виробничих витрат.

Подальший розвиток ситуації визначатимуть погодні умови, результати збору врожаю та загальний стан аграрного сектору, від якого залежить насичення внутрішнього ринку продовольством.

Джерело: mind.ua

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