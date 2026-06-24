Споживачів просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Харківській області на 25 червня та підготуватися до тимчасової відсутності електрики.

Жителів Харківської області попередили про планові відключення світла, які відбудуться 25 червня в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.



Тимчасові графіки відключення світла у Харківській області на 25 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики пояснюють, що такі заходи необхідні для підвищення надійності системи електропостачання, оновлення інфраструктури та запобігання аварійним відключенням у майбутньому.

25 червня з 09:00 до 16:09 годин без електропостачання частково залишиться в селі Манченки. Знеструмлення торкнеться окремих житлових будинків на вулицях:

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Шевченка — 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25

Крива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11А, 13

Нагорна — 5

Романтична — 8, 17/2

Руслана Шимона — 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 80

Торгова — 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47

пров. Квітки-Основ’яненка — 1, 2, 3, 4, 5

пров. Низовий — 1, 2

пров. Покровський — 1, 1А/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

пров. Садовий — 2

Відключення з 09:00 до 16:09 годин проводитимуться лише за визначеними адресами в місті Люботин, де заплановано виконання технічних робіт. Знеструмленими лишать такі вулиці:

Водянська — 1/58, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Підгірна — 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 62

Леся Курбаса — 10, 16

Медова — 17/92

Окрім того, мешканців селища Ударне попередили про довготривалі планові роботи на електромережах. Відомо, що з 09:00 до 16:09 можливі тимчасові відключення електроенергії за окремими адресами:

Дружби — 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91

Молодіжна — 6, 8, 34

Стадіонна — 7

Ударна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77А, 78, 78А, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81А, 83, 85, 87, 91

пров. Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

пров. Ударний — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

пров. Шкільний — 1, 2, 2А, 3А, 4.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

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