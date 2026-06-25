У 2026 році розширюється коло пенсіонерів, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу у Харківській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна у кількох розмірах та буде виплачена цього літа, повідомляє Politeka.net.

У 2026 році розширюється коло громадян, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Виплати планують нараховувати в автоматичному режимі, а окремі категорії отримувачів почнуть отримувати кошти вже в серпні. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року №602.

Згідно з документом, у серпні одноразову грошову допомогу отримають насамперед пенсіонери у Харківській області, які перебувають на довічному грошовому забезпеченні, а також громадяни, що користуються житловими субсидіями або пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і не належать до військовослужбовців. Для цих категорій кошти нараховуватимуться разом із пенсіями, субсидіями або пільговими виплатами без додаткових звернень.

Водночас для ветеранів війни, які проходять військову службу, порядок виплат визначено окремо — допомога надходитиме на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу.

Громадяни, які мають право на виплату, але не отримують пенсію, не користуються субсидіями чи пільгами і не перебувають на військовій службі, повинні звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України для оформлення допомоги.

У Пенсійному фонді раніше пояснювали, що у разі виникнення права на виплату до 24 серпня 2026 року, але ненарахування коштів до 1 жовтня, громадяни зможуть подати заяву повторно. У такому випадку виплату буде здійснено не пізніше 1 листопада.

Розмір виплат до Дня Незалежності у 2026 році встановлено диференційовано залежно від категорії отримувача. Зокрема:

по 3 100 грн отримають громадяни з особливими заслугами перед Україною;

по 1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та діти осіб, які перебували в місцях позбавлення волі;

по 650 грн — члени сімей загиблих захисників, а також вдови й вдівці померлих або загиблих учасників бойових дій;

по 450 грн — учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи та діти партизанів.

Окремо передбачено виплати у Харківській області для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I група — 3 100 гривень;

II група — 2 900 гривень;

III група — 2 700 гривень.

Оформити одноразову грошову допомогу можна у сервісних центрах Пенсійного фонду України або в Центрах надання адміністративних послуг. Також доступна можливість подання заяви онлайн через електронні сервіси ПФУ.

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