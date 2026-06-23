Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 24 по 30 червня загалом демонструє класичний літній сценарій.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 24 по 30 червня показує переважно теплий період із чергуванням сонячних днів і короткочасних опадів наприкінці тижня, передає Politeka.

У середу, 24 червня, регіон зустрічає стабільну літню погоду без опадів. Вдень температура підніматиметься до +28°C, небо залишатиметься переважно ясним, а ввечері можливе поява хмарності без істотних дощів. Атмосферні умови залишаться спокійними, із помірним вітром та відносно низькою вологістю.

Четвер, 25 червня, принесе ще більше тепла. У денні години повітря прогріється до +27°C, а ближче до вечора збережеться суха погода. Ранкові години можуть бути трохи прохолоднішими, проте загальна тенденція залишиться стабільною та сонячною.

У п’ятницю, 26 червня, ситуація зміниться. Хмарність поступово ущільнюватиметься, а після обіду ймовірний дощ. Температурний максимум триматиметься біля +23°C. Саме цей період стане першим відчутним переходом до більш нестійких умов.

Субота, 27 червня, знову повертає ясне небо. Опади малоймовірні, а повітря прогріється до +25°C. Вітер залишиться слабким, що створить комфортне відчуття літнього спокою.

Неділя, 28 червня, буде змішаною: ранкові години пройдуть під сонцем, однак удень можливий короткий дощ. Вечір знову обіцяє прояснення, а температура сягне +26°C.

Понеділок, 29 червня, стане найбільш нестійким днем періоду. Протягом доби очікується хмарність і періодичні опади, місцями інтенсивніші вдень. Повітря прогріється до +30°C, але відчуття спеки частково зменшить висока вологість.

У вівторок, 30 червня, ситуація стабілізується. Переважатиме сонячний фон, без суттєвих дощів, а температура знову наблизиться до +30°C. Кінець тижня повертає літній характер із сухішими умовами.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 24 по 30 червня загалом демонструє класичний літній сценарій: кілька спокійних сонячних днів на старті, коротке погіршення наприкінці тижня та повернення ясної погоди ближче до його завершення.

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