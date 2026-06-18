Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 19 по 25 червня вказує на поступове посилення нестійких процесів наприкінці періоду.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 19 по 25 червня передбачає переважно теплий період із чергуванням ясних днів, хмарності та короткочасних опадів у другій половині тижня, передає Politeka.

Початок періоду, 19 червня, пройде під щільною хмарністю. Температура вдень підніматиметься до +24°, вночі опускатиметься до +14…+16°. Опадів не прогнозують, атмосферний тиск залишатиметься стабільним.

20 червня встановиться більш сонячна погода. У регіоні очікується ясне небо та прогрів до +25°. Вітер слабкий, без істотних змін у вологості.

21 червня пройде зі змішаною хмарністю. Денний максимум складе близько +23°, опадів не передбачається. У нічні години температура знизиться до +15°.

22 червня стане найтеплішим днем періоду. Повітря прогріється до +27°, переважатиме сонячна погода з незначними хмарними перервами. Дощів не очікується.

23 червня принесе нестабільність. Вдень можливий дрібний дощ, найбільша ймовірність опадів припадає на денні години. Температура збережеться на рівні +22…+26°.

24 червня знову повернеться більш спокійна атмосфера. Ранок буде ясним, але впродовж дня з’явиться хмарність без істотних опадів. Максимальні значення — близько +25°.

25 червня завершить тиждень похмурою погодою з періодичним дощем, який може посилюватися у вечірній час. Температура знизиться до +23° вдень.

Окремо варто зазначити, що прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 19 по 25 червня вказує на поступове посилення нестійких процесів наприкінці періоду, коли хмарність і опади стануть більш частими.

У цілому тиждень пройде в межах літніх температур із короткими періодами дощу та переважанням комфортних умов у першій половині.

Джерело: Синоптик

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