Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 17 по 23 червня свідчить про переважання літнього характеру.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 17 по 23 червня вказує на переважно теплу погоду з періодичною хмарністю та короткочасними дощами наприкінці окремих днів, повідомляє Politeka.

У середу, 17 червня, температурні показники коливатимуться від +13° вранці до +23° після обіду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами майже весь день. У другій половині доби можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.

Четвер принесе більше сонця. Повітря прогріється до +24°, а опади синоптики не прогнозують. Після ранкової хмарності встановиться ясна погода.

У п’ятницю стане ще тепліше. Стовпчики термометрів піднімуться до +25°. Перша половина дня мине під сонячним небом, а надвечір з’явиться незначна кількість хмар без істотних атмосферних явищ.

Найвищі значення очікуються у суботу та понеділок. У ці дні температура сягатиме +27°. У суботу після полудня можливий короткий дрібний дощ, тоді як на початку нового тижня обійдеться без опадів.

Неділя стане одним із найкомфортніших днів періоду. За прогнозами, встановиться ясна погода із максимальними показниками до +26°. Вологість залишатиметься помірною, а вітер — слабким.

За попередніми розрахунками, Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 17 по 23 червня свідчить про переважання літнього характеру. Лише у вівторок, 23 червня, зросте ймовірність дощів. Удень та ввечері можливі опади на тлі похмурого неба, хоча температура й надалі триматиметься на рівні близько +27°.

Загалом найближчими днями регіон перебуватиме під впливом теплої повітряної маси, що забезпечить комфортні умови для відпочинку, роботи на відкритому повітрі та поїздок.

Джерело: Синоптик

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