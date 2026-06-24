Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області орієнтована передусім на відновлення житлових об’єктів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області реалізується в межах програми «Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні», яку впроваджує благодійний фонд «Карітас» для відновлення житлових умов у громадах, що зазнали впливу бойових дій, повідомляє Politeka.

Основний напрям ініціативи — ремонт осель, які зберегли конструктивну придатність, але потребують відновлення після пошкоджень. Пріоритетом є повернення безпечних умов проживання та мінімальної інфраструктури для щоденного побуту.

Реєстрація відкрита для жителів Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад. Подати заявку можуть домогосподарства, де зафіксовані руйнування або серйозні пошкодження нерухомості, отримані внаслідок обстрілів.

До участі допускаються соціально вразливі категорії населення. Серед них — багатодітні родини з трьома і більше дітьми, люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки, а також офіційні опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб.

Окремо право на подання мають вагітні жінки та сім’ї з дітьми віком до трьох років. Обов’язковою вимогою є підтвердження статусу вразливості та документальне засвідчення пошкоджень житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області орієнтована передусім на відновлення житлових об’єктів, що потребують термінового ремонту для забезпечення безпечного проживання мешканців.

Організатори зазначають, що подальша реалізація програми залежить від обсягів фінансування та актуальних потреб у конкретних громадах регіону.

Актуальні умови участі та можливі зміни в порядку надання допомоги рекомендують перевіряти через офіційні інформаційні ресурси проєкту, де регулярно оновлюються дані щодо програми.

Джерело: Карітас Полтава.

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