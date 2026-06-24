Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові спрямовуються насамперед людям з інвалідністю, маломобільним громадянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові періодично надає Благодійний фонд «Кінза Харків», який працює з вразливими категоріями населення та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Організація не обмежується лише продовольчими наборами. Паралельно волонтери передають мешканцям міста та переселенцям засоби гігієни, побутову хімію та інші необхідні речі для щоденного використання. Усі ініціативи регулярно висвітлюються на офіційних онлайн-ресурсах фонду.

Під час попередніх видач громадяни отримували комплекти з мийними засобами та базовими товарами для догляду за домом і особистими потребами. Окремі партії включали також набори продуктів першої необхідності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові спрямовуються насамперед людям з інвалідністю, маломобільним громадянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. У випадках, коли отримувач не може самостійно дістатися до пункту видачі, допомогу забирають родичі або офіційні представники.

Фонд зазначає, що розподіл гуманітарної підтримки залежить від наявних ресурсів і проводиться періодично. Через це громадян просять стежити за оголошеннями щодо нових етапів видачі.

Окрему увагу організатори приділяють маломобільним харків’янам, які через стан здоров’я не можуть виходити з дому. Для таких людей формуються індивідуальні підходи до передачі допомоги.

Волонтери підкреслюють, що системна підтримка у нинішніх умовах залишається важливим елементом соціальної стабільності для багатьох родин міста.

Актуальну інформацію про наступні видачі та можливість реєстрації рекомендують відстежувати на офіційній сторінці організації в Instagram, де публікуються всі оновлення щодо гуманітарних ініціатив.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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