Заплановані графіки відключення світла у Харківській області на 24 червня спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

Жителів Харківської області попередили про планові графіки відключення світла, які діятимуть 24 червня в окремих населених пунктах регіону, пише Politeka.net.

Тимчасові графіки відключення світла у Харківській області на 24 червня триватимуть упродовж кількох годин та пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах електромереж. Енергетики наголошують, що заплановані роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, модернізацію мереж та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Зокрема, 24 червня з 09:00 до 16:09 години тимчасово буде припинено електропостачання у місті Люботин. Відключення торкнуться лише окремих домоволодінь. Без світла на період проведення робіт залишаться будинки за адресами:

Курортна 11 (кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 12 (кв. 1, 2, 3), 13 (кв. 1, 3, 4, 5, 6, 7), 15 (кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 17 (кв. 1, 2, 4), 3 (кв. 1, 2, 3, 4, 5), 5 (кв. 1, 2, 3, 4), 7, 7 (кв. 1, 7, 12, 13), 9 (кв. 1, 2, 4)

Веселкова 8/25

Гната Хоткевича 22/6, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47

Колодяжна 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8А, 10, 11, 12, 12 (кв. 1), 13, 13А, 13Б, 15А, 17А, 19А

Новобаварська 25

сад. тов. «Кран» 17

До кінця вересня 2026 року щодня тимчасово відключатимуть електропостачання з 09:00–16:09 години в селі Покотилівка. Знеструмлення діятимуть за наступними адресами:

Сковороди (в-д) 3, 4, 5

Успенський (в-д) 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 2 (кв. 1–8), 25, 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, 2 ДАЧА), 6 (кв. 1–2), 7 (кв. 1–2), 8 (кв. 1–2), 9, 9/2

Підгірна 11А, 10, 11, 12, 14, 1/6, 16, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А

Садова 1, 10, 11, 1/12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Сковороди 1, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2–6, 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33/2, 37, 39/1, 4, 41/2, 47, 49, 5, 51, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1–2), 9

Успенська 9, 10, 13, 57

Харьківська 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка 38/1

Сковороди (пров.) 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

Джерело: Височанська селищна рада

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