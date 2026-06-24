Подати заяву або оновити інформацію на грошову допомогу для ВПО в Харківській області можна кількома способами.

У липні більшість ВПО в Харківській області продовжать отримувати грошову допомогу автоматично, водночас частині переселенців доведеться писати нову заяву, пише Politeka.net.

Частині переселенців необхідно до кінця червня особисто звернутися до уповноважених органів і оновити свої дані, інакше виплати можуть бути призначені із затримкою або не нараховані вчасно.

Як зазначається, особливу увагу слід приділити тим ВПО, у яких за останній рік змінилися життєві обставини, а також тим громадянам, які планують повторно оформити допомогу після попередньої відмови.

Важливо враховувати, що нині державна підтримка призначається виключно з місяця подання нової заяви, а пропущений строк звернення позбавляє можливості отримати компенсацію за попередні періоди.

Окремо визначено категорії переселенців, яким необхідно подати нову заяву до липня 2026 року в Харківській області. До них належать батьки, що повторно оформлюють виплати на дитину, пенсіонери та особи з інвалідністю, які подають документи для продовження або відновлення допомоги, а також громадяни, яким раніше було відмовлено через перевищення встановленого рівня доходу.

Також звернення обов’язкове для студентів денної або дуальної форми навчання, які проживають окремо від батьків, сімей із змінами у складі домогосподарства (через народження дитини, шлюб чи розлучення), а також переселенців, які змінили місце фактичного проживання та переїхали до іншої громади.

Окрему увагу акцентують на пенсіонерах і людях з інвалідністю. Після оновлення правил граничний дохід для цієї категорії збільшено до 10 380 гривень на одну особу, що дозволило частині громадян знову отримати право на оформлення допомоги.

Подати заяву або оновити інформацію на грошову допомогу для ВПО в Харківській області можна через Центри надання адміністративних послуг, сервісні центри Пенсійного фонду України або органи місцевого самоврядування. У ряді випадків доступне й онлайн-оформлення через державні цифрові сервіси.

Для подання документів необхідно підготувати паспорт або ID-картку, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини (за потреби), а також документи, що підтверджують соціальний або спеціальний статус заявника. Зокрема, для студентів це довідка з навчального закладу, а для осіб з інвалідністю — відповідні медичні документи.

Джерело: портал «Дія».

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