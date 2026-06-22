Дефіцит овочів в Харківській області розглядають як складову загальноукраїнської тенденції, пов’язаної зі зниженням урожайності.

Дефіцит овочів в Харківській області набуває актуальності після весняних заморозків, які вплинули на результати роботи аграріїв у різних куточках країни, повідомляє Politeka.

Квітневі та травневі похолодання негативно позначилися на стані садівництва, тепличного господарства й ранніх посівів. Найбільших втрат зазнали кісточкові дерева, де низька температура пошкодила зав’язь і молоді пагони.

Представники галузі повідомляють про різну ситуацію залежно від місцевості. Одним підприємствам вдалося зберегти значну частину насаджень, інші ж зіткнулися зі скороченням майбутнього збору та зменшенням товарних обсягів.

Особливу чутливість продемонстрували ранні культури. Саме вони найшвидше реагують на раптові зміни клімату, що вже формує очікування щодо меншої кількості окремих позицій у продажу влітку.

Фахівці зазначають, що подальший розвиток подій залежатиме не лише від результатів українських виробників. Важливим чинником залишаться зовнішні поставки, які традиційно допомагають компенсувати сезонний дефіцит.

У цьому контексті дефіцит овочів в Харківській області розглядають як складову загальноукраїнської тенденції, пов’язаної зі зниженням урожайності та нерівномірним розподілом продукції між областями.

Закордонні постачання здатні лише частково покрити потреби споживачів. Їхній обсяг залежить від логістики, можливостей партнерів і доступності товару на зовнішніх ринках.

Аналітики прогнозують, що найближчими місяцями ситуація багато в чому визначатиметься погодними умовами. Також важливу роль відіграватиме швидкість надходження продукції нового сезону.

Певне вирівнювання очікується після початку масового збору. Тоді пропозиція поступово збільшиться, що допоможе зменшити ринковий дисбаланс і стримати різкі цінові коливання.

Джерело: tsn

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