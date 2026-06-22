Дефіцит овочів в Полтавській області пов’язаний із сезонним переходом між циклами збору та недостатньою кількістю товару для повного покриття попиту.

Дефіцит овочів в Полтавській області набирає обертів через скорочення запасів торішньої капусти та поступове зменшення пропозиції на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Виробники вже переглядають відпускні розцінки, реагуючи на зміну ситуації у секторі.

За даними галузевих аналітиків, наприкінці червня кілограм білоголової капусти минулого врожаю реалізують за 8–15 гривень. Остаточна сума залежить від якості товару та розміру партії.

У порівнянні з попередніми тижнями показники суттєво зросли. Експерти пояснюють тенденцію завершенням сезону продажу старого врожаю та поступовим вичерпанням складських резервів.

На ринку залишаються лише обмежені обсяги свіжозібраної продукції. Водночас інтерес покупців зберігається, що підтримує нинішній рівень вартості.

Фахівці зазначають, що дефіцит овочів в Полтавській області пов’язаний із сезонним переходом між циклами збору та недостатньою кількістю товару для повного покриття попиту.

Попри нинішню динаміку, капуста все ще коштує менше, ніж за аналогічний період торік. Різниця залишається досить відчутною.

Аналітики допускають подальше коригування цінників у бік зростання, якщо надходження нового врожаю відбуватиметься повільними темпами. Важливу роль відіграватимуть обсяги збору та швидкість постачання до магазинів.

Зміни спостерігаються й у молочному сегменті. За попередніми оцінками, восени окремі позиції можуть додати від 15% до 25% через збільшення виробничих витрат.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов, результатів польових робіт та загального стану аграрного сектору країни.

Джерело: mind.ua

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