Грошова допомога у Харківській області доступна для пенсіонерів та інших вразливих категорій населенння, повідомляє видання Politeka.net.



У 2026 році розширюється коло громадян, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Як повідомляється в постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року № 602, більшість виплат буде здійснюватися в автоматичному режимі без необхідності додаткових звернень.

Зокрема, одноразову виплату у Харківській області отримають пенсіонери, у тому числі ті, хто перебуває на довічному грошовому утриманні, а також громадяни, які отримують житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг і не належать до військовослужбовців. Для цих категорій кошти нараховуватимуться автоматично разом із пенсією або соціальними виплатами.

Окремо визначено порядок виплат для ветеранів війни, які проходять військову службу. У таких випадках кошти перераховуватимуться безпосередньо на рахунки військових частин, установ або організацій, де проходить службу отримувач.

Громадяни, які мають право на грошову допомогу у Харківській області, але не є пенсіонерами, не отримують субсидій чи пільг і не перебувають на військовій службі, зможуть оформити виплату самостійно. Для цього необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою.

У Пенсійному фонді раніше уточнювали, що у разі виникнення права на виплату до 24 серпня 2026 року, але її ненарахування до 1 жовтня, громадяни матимуть можливість подати заяву повторно. У такому випадку кошти будуть виплачені не пізніше 1 листопада 2026 року.

Розміри одноразової допомоги встановлено диференційовано залежно від категорії отримувачів.

по 3 100 гривень отримають українці з особливими заслугами перед Батьківщиною;

по 1000 гривень — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув'язнених у таборах;

по 650 гривень — рідні загиблих захисників, вдівці та вдови померлих/загиблих учасників бойових дій;

по 450 гривень — учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів.

Окремо встановлено виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для першої групи передбачено 3100 грн, для другої — 2900 грн, для третьої — 2700 грн.

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