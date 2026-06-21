Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області призначається після перевірки документів та підтвердження права заявника на отримання коштів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області залишається доступною для окремих категорій громадян після оформлення основного пенсійного забезпечення, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про спеціальну програму підтримки, яка передбачає одноразове нарахування коштів за умови виконання визначених законодавством вимог. Така виплата не призначається автоматично всім отримувачам пенсій.

У Пенсійному фонді України наголошують, що скористатися механізмом можуть лише особи, які відповідають встановленим критеріям та мають необхідний професійний стаж. Під час розгляду заяви враховується відповідність усім нормам, передбаченим чинним законодавством.

Програмою передбачено виплату суми, яка дорівнює десяти місячним пенсіям. Право на таку підтримку мають працівники освітньої сфери, медичної галузі та системи соціального захисту, які тривалий час працювали на посадах зі спеціального переліку.

Для отримання коштів необхідно виконати низку обов’язкових умов. На момент досягнення пенсійного віку громадянин повинен працювати у державній або комунальній установі, обіймати відповідну посаду та мати достатній страховий стаж.

Для чоловіків мінімальна тривалість такого стажу становить 35 років, для жінок — не менше 30 років. Лише за наявності цих показників можна претендувати на одноразове нарахування.

У цьому випадку грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області призначається після перевірки документів та підтвердження права заявника на отримання коштів.

Окремо у відомстві звертають увагу, що претендент не повинен користуватися іншим видом пенсійного забезпечення. Виконання всіх вимог є обов’язковою умовою для ухвалення позитивного рішення.

Також Пенсійний фонд повідомив про оновлення показника середньої заробітної плати, який застосовується під час майбутніх пенсійних розрахунків. Наразі він становить 23 218 гривень, що на 1 342 гривні перевищує попередній рівень.

Фахівці зазначають, що зміна базових економічних показників впливає на формування пенсійних прав громадян та подальше визначення розміру належних виплат.

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