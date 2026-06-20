Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові отримали люди, які належать до соціально вразливих категорій та потребують додаткової підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові періодично надає благодійний фонд «Кінза Харків», який продовжує підтримувати мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб гуманітарними ініціативами, повідомляє Politeka.

Організація реалізує кілька напрямів допомоги. Окрім продовольчих наборів, волонтери забезпечують громадян товарами першої необхідності, засобами гігієни та побутовою хімією.

Інформацію про проведення акцій команда регулярно публікує на власних офіційних ресурсах. Там же розміщуються умови участі, правила реєстрації та повідомлення про нові проєкти.

Під час однієї з попередніх кампаній отримувачам передавали комплекти з необхідними господарськими товарами, а також речами для щоденного використання.

Окремий напрямок передбачав видачу наборів із харчами. Саме так Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові отримали люди, які належать до соціально вразливих категорій та потребують додаткової підтримки.

Особливу увагу благодійники приділяють громадянам з інвалідністю та особам, які через стан здоров’я не можуть самостійно пересуватися містом. Для таких випадків передбачено можливість отримання допомоги через родичів або законних представників.

Представники фонду наголошують, що системна гуманітарна підтримка допомагає багатьом сім’ям долати щоденні труднощі та забезпечувати базові потреби.

Видача пакунків здійснюється відповідно до наявних ресурсів і надходження допомоги. Через це графік проведення акцій може змінюватися залежно від поточної ситуації.

Організатори рекомендують уважно стежити за оновленнями на офіційній сторінці фонду в Instagram, де публікуються повідомлення про старт реєстрації, умови участі та дати майбутніх роздач.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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