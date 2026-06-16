Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області надаються колишнім військовослужбовцям, які після завершення служби не мають роботи та утримують непрацездатних членів сім’ї, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну державну підтримку, що призначається за умови виконання визначених законодавством критеріїв. Для частини родин такі виплати становлять важливу складову загального бюджету.

Програма охоплює осіб рядового, сержантського та офіцерського складу. Водночас громадяни, які проходили лише строкову військову підготовку, участі в цьому механізмі не беруть.

У Пенсійному фонді пояснюють, що надбавка додається до пенсійного забезпечення за вислугу років або до виплат, пов’язаних з інвалідністю. Головною умовою залишається повне матеріальне утримання родичів заявником.

До таких осіб можуть належати батьки похилого віку, чоловік або дружина, а також люди з інвалідністю. У деяких випадках враховуються інші члени родини відповідно до чинних правил.

Розмір виплат визначається з урахуванням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році становить 2595 гривень.

Таким чином, доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо їх декілька, сума зростає пропорційно.

Фахівці наголошують, що автоматичного нарахування не передбачено. Для отримання коштів необхідно подати заяву та підтвердні документи до відповідних органів.

Подати звернення можна як у сервісних центрах, так і через електронні платформи. Онлайн-формат дозволяє відстежувати статус розгляду без відвідування установ.

Експерти зазначають, що така система підтримки забезпечує додаткову фінансову стабільність сім’ям, де основний дохід формується за рахунок пенсії колишнього військовослужбовця.

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