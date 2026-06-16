Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предоставляются бывшим военнослужащим, которые по завершении службы не имеют работы и содержат нетрудоспособных членов семьи, сообщает Politeka.

Речь идет о ежемесячной государственной поддержке, которая назначается при выполнении определенных законодательством критериев. Для части семей такие выплаты составляют важную составляющую общего бюджета.

Программа включает лиц рядового, сержантского и офицерского состава. В то же время граждане, проходившие только срочную военную подготовку, участия в этом механизме не принимают.

В Пенсионном фонде объясняют, что прибавка добавляется к пенсионному обеспечению за выслугу лет или к выплатам, связанным с инвалидностью. Главным условием остается полное материальное содержание родственников заявителем.

К таким лицам могут принадлежать пожилые родители, муж или жена, а также люди с инвалидностью. В некоторых случаях учитываются другие члены семьи в соответствии с действующими правилами.

Размер выплат определяется с учетом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в 2026 году составляет 2595 гривен.

Таким образом, доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца. Если их несколько, то сумма растет пропорционально.

Специалисты отмечают, что автоматическое начисление не предусмотрено. Для получения средств необходимо подать заявление и подтверждающие документы в соответствующие органы.

Подать обращение можно как в сервисных центрах, так и через электронные платформы. Онлайн-формат позволяет отслеживать статус разбирательства без посещения учреждений.

Эксперты отмечают, что такая система поддержки обеспечивает дополнительную финансовую устойчивость семьям, где основной доход формируется за счет пенсии бывшего военнослужащего.

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