Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як нерівномірний дисбаланс окремих товарних категорій, а не як повна відсутність продукції на ринку.

Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області фіксується на тлі скорочення виробництва молочної сировини та підвищення витрат на логістичні процеси, що впливає на загальну стабільність продовольчого ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики пояснюють, що основний тиск на галузь створюють наслідки воєнних дій, зростання цін на пальне та ускладнене постачання кормів для тваринництва. У результаті зростає собівартість виробництва, а економічна доцільність утримання поголів’я поступово знижується.

Це призводить до поступового скорочення обсягів пропозиції всередині країни. Виробники повідомляють про обмежені виробничі можливості та більш обережні плани щодо розширення господарств у найближчий період.

Експерти прогнозують, що вже восени вартість продукції молочного сегмента може зрости на 15–25%. Водночас повного дефіциту на полицях магазинів не очікується, оскільки частину потреб покриватимуть імпортні поставки та внутрішній перерозподіл товарів.

Окремо ринок реагує змінами у структурі експорту: зменшення зовнішніх відвантажень дозволяє частково залишати більше продукції всередині країни, що знижує ризики перебоїв у торговельних мережах.

У цьому контексті Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як нерівномірний дисбаланс окремих товарних категорій, а не як повна відсутність продукції на ринку.

Подальша динаміка ринку залежатиме від вартості енергоносіїв, стабільності логістичних маршрутів та умов роботи аграрного сектору в регіоні.

Ситуація залишається під постійним моніторингом профільних аналітичних структур, які оцінюють можливі зміни у середньостроковій перспективі.

Учасники ринку не виключають, що стабілізація можлива лише за умови зниження виробничих витрат та відновлення обсягів сировини у молочному ланцюгу.

Джерело: fakty

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Полтавській області: які рейси змінять маршрут та час відправлення

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.