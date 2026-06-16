Дефіцит овочів в Харківській області став відображенням загальної тенденції скорочення врожайності та нерівномірного постачання продукції між областями.

Дефіцит овочів в Харківській області посилюється після весняних заморозків, які завдали суттєвих збитків аграрному сектору в різних регіонах України, повідомляє Politeka.

Різке похолодання у квітні та травні негативно вплинуло на сади, тепличні господарства та ранні культури. Найбільше постраждали кісточкові дерева, де низькі температури пошкодили зав’язь і молоді пагони.

За оцінками виробників, масштаби втрат виявилися нерівномірними. Частині господарств вдалося зберегти значну частину врожаю, тоді як інші повідомляють про суттєве скорочення обсягів продукції.

Особливо вразливими стали ранні рослини, які найгостріше реагують на раптові зміни погодних умов. Саме цей фактор вплинув на майбутню пропозицію на внутрішньому ринку.

Фахівці прогнозують, що влітку можливе зменшення доступних обсягів окремих культур. На цінову ситуацію впливатимуть як внутрішнє виробництво, так і масштаби імпортних поставок.

У цьому контексті Дефіцит овочів в Харківській області став відображенням загальної тенденції скорочення врожайності та нерівномірного постачання продукції між областями.

Частково компенсувати нестачу може імпорт, однак його обсяги не завжди здатні повністю задовольнити сезонний попит. Це створює додаткове навантаження на торговельний сегмент.

Аналітики зазначають, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від погодних умов, результатів нового виробничого циклу та темпів надходження свіжої продукції.

Учасники ринку вважають, що стабілізація можлива після початку масового збору нового врожаю, який дозволить поступово збалансувати попит і пропозицію.

Джерело: tsn

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