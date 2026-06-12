Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як потенційний дисбаланс окремих категорій.

Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області пов’язаний зі скороченням виробництва молочної сировини та здорожчанням логістичних процесів, що впливає на загальну стабільність продовольчого ринку, повідомляє Politeka.

Аналітики пояснюють: головний тиск формують наслідки війни, зростання витрат на пальне та ускладнене постачання кормів для тваринництва. У результаті підвищується собівартість виробництва та зменшується економічна мотивація утримання поголів’я.

Це поступово скорочує обсяги пропозиції всередині країни. Виробники фіксують обмеження виробничих можливостей і більш обережний підхід до розширення господарств.

Експерти прогнозують, що восени вартість товарів молочного сегмента може зрости на 15–25%. Водночас дефіциту на полицях не очікується, оскільки частину обсягів компенсують імпортні поставки та внутрішній перерозподіл продукції.

Окремо ринок реагує зміною експортних потоків: скорочення зовнішніх відвантажень дозволяє частково підтримувати внутрішню наявність товарів і зменшувати ризик перебоїв у торговельних мережах.

У цьому контексті дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як потенційний дисбаланс окремих категорій, а не повна відсутність продукції на ринку.

Подальша динаміка залежатиме від вартості енергоносіїв, стабільності логістичних маршрутів і умов роботи аграрного сектору.

Ситуація залишається під постійним моніторингом профільних аналітичних структур.

Учасники ринку не виключають, що стабілізація можлива лише за умови зниження витрат у виробничому ланцюгу та відновлення обсягів сировини.

Джерело: fakty

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