Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області пов’язаний зі скороченням виробництва молочної сировини та здорожчанням логістичних процесів, що впливає на загальну стабільність продовольчого ринку, повідомляє Politeka.
Аналітики пояснюють: головний тиск формують наслідки війни, зростання витрат на пальне та ускладнене постачання кормів для тваринництва. У результаті підвищується собівартість виробництва та зменшується економічна мотивація утримання поголів’я.
Це поступово скорочує обсяги пропозиції всередині країни. Виробники фіксують обмеження виробничих можливостей і більш обережний підхід до розширення господарств.
Експерти прогнозують, що восени вартість товарів молочного сегмента може зрости на 15–25%. Водночас дефіциту на полицях не очікується, оскільки частину обсягів компенсують імпортні поставки та внутрішній перерозподіл продукції.
Окремо ринок реагує зміною експортних потоків: скорочення зовнішніх відвантажень дозволяє частково підтримувати внутрішню наявність товарів і зменшувати ризик перебоїв у торговельних мережах.
У цьому контексті дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як потенційний дисбаланс окремих категорій, а не повна відсутність продукції на ринку.
Подальша динаміка залежатиме від вартості енергоносіїв, стабільності логістичних маршрутів і умов роботи аграрного сектору.
Ситуація залишається під постійним моніторингом профільних аналітичних структур.
Учасники ринку не виключають, що стабілізація можлива лише за умови зниження витрат у виробничому ланцюгу та відновлення обсягів сировини.
Джерело: fakty
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Полтавській області: які рейси змінять маршрут та час відправлення
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.