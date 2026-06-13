Дефіцит овочів в Харківській області проявляється через скорочення локальних обсягів та нерівномірність постачання з інших українських регіонів.

Дефіцит овочів в Харківській області пов’язаний з втратами агросектору після весняних заморозків, що пошкодили ягідні, фруктові й ранні городні насадження по різних регіонах країни, повідомляє Politeka.

Квітень і травень принесли різке похолодання, яке вразило сади центральної та південної смуги. Найсильніше постраждали кісточкові дерева, тепличні площі й ранні культури, де холод знищив частину зав’язі та молодих пагонів.

Виробники фіксують нерівномірність втрат: частина господарств зберегла врожай, проте інші змушені констатувати істотне падіння обсягів. Найчутливіші позиції — швидкорослі рослини, які реагують на найменші кліматичні коливання.

На ринку вже очікують звуження пропозиції. Це створює передумови для підвищення вартості у літній період, хоча кінцевий результат залежить від імпортних поставок і темпів відновлення внутрішнього виробництва.

У цьому контексті дефіцит овочів в Харківській області проявляється через скорочення локальних обсягів та нерівномірність постачання з інших українських регіонів.

Часткове вирівнювання ситуації можливе завдяки імпорту, однак його обсяги не завжди відповідають сезонному попиту, що формує додатковий тиск на торговельний сегмент.

Аналітики зазначають нестабільність ринкової динаміки, де подальші зміни залежатимуть від погодних умов і результатів нового циклу виробництва.

У короткій перспективі сегмент залишатиметься чутливим до сезонних коливань і обмеженої пропозиції.

Учасники ринку не виключають, що ситуація може стабілізуватися лише після надходження основних обсягів нового врожаю.

Джерело: tsn

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