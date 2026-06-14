Дефіцит продуктів у Полтавській області українцям варто розглядати як потенційний дисбаланс окремих категорій.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може загостритися через скорочення виробництва молочної сировини та загальне подорожчання логістики, повідомляє Politeka.

Аналітики пояснюють, що основний тиск на ринок формують наслідки війни, зростання витрат на пальне та ускладнення постачання кормів для тваринництва. Це безпосередньо впливає на собівартість молочної продукції.

Виробники фіксують зниження економічної вигоди від утримання поголів’я, що поступово скорочує обсяги пропозиції на внутрішньому ринку. У результаті формується тенденція до обмеження виробничих можливостей.

Експерти також прогнозують, що восени вартість молочної групи товарів може зрости на 15–25%. Водночас різкого зникнення продукції з полиць не очікується, оскільки частина обсягів компенсується імпортом та перерозподілом постачання.

Додатково ринок реагує зміною експортних потоків: менше відправлень за кордон дозволяє частково утримувати внутрішню наявність товарів. Це знижує ризик критичних перебоїв у торговельних мережах.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Полтавській області українцям варто розглядати як потенційний дисбаланс окремих категорій, а не повну відсутність харчових позицій.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від цін на енергоносії, стабільності логістики та умов роботи аграрно-промислового сектору.

Також варто зауважити, що ситуація на ринку продовжує моніторитися профільними аналітичними структурами.

Крім того, остаточні зміни на продовольчому ринку визначатимуться подальшими економічними умовами.

Джерело: fakty

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Полтавській області: які рейси змінять маршрут та час відправлення

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.