Новий графік руху поїздів у Харківській області також передбачає періодичне призупинення курсування деяких маршрутів.

Новий графік руху поїздів у Харківській області почав діяти та приніс суттєві зміни для пасажирів приміського сполучення після скасування низки важливих рейсів, повідомляє Politeka.

Оновлення розкладу вже вплинуло на жителів регіону, які регулярно користувалися електричками для поїздок між громадами та Харковом. Найвідчутнішими стали зміни для напрямків, що забезпечували щоденне транспортне сполучення з обласним центром.

Згідно з новими правилами, припинено курсування приміського експреса №6310 Люботин — Харків-Пасажирський. Також із розкладу вилучили рейс №6601 Харків-Пасажирський — Шевченкове-Південне, який був одним із ключових для мешканців кількох районів.

Крім того, не виконуватимуться маршрути №6604 Шевченкове-Південне — Гракове та №6607 Гракове — Шевченкове-Південне. Скасовано й рейс №6608 у напрямку Харкова, яким щодня користувалися сотні людей.

У залізничній галузі пояснюють коригування необхідністю оптимізації ресурсів та пристосування перевезень до поточних умов роботи. Частину напрямків перевели на інший режим обслуговування, а для окремих складів запровадили тимчасові перерви.

Новий графік руху поїздів у Харківській області також передбачає періодичне призупинення курсування маршрутів №6201/6202, №6203/7010 та №6205/6206 у визначені календарні дати. Такі обмеження діятимуть протягом червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня.

Зміни торкнулися й напрямку Люботин — Богодухів, який раніше забезпечував стабільне внутрішньообласне сполучення між населеними пунктами. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед плануванням поїздок.

Фахівці зазначають, що оновлена схема роботи покликана підвищити ефективність використання рухомого складу та забезпечити стабільність перевезень на найбільш завантажених лініях. Водночас мешканцям регіону доведеться враховувати нові умови під час щоденних поїздок.

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

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