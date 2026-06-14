Частина українських пенсіонерів у Харківській області має право на додаткові виплати, однак далеко не всі знають про таку грошову допомогу, пише Politeka.net.

Деякі виплати ПФУ призначає автоматично, тоді як для отримання інших необхідно особисто звернутися до установи та подати відповідний пакет документів.

Про це йдеться в 6 пункті 8 статті закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", однією з таких форм державної підтримки є грошова допомога для громадян, які через стан здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Наразі її розмір становить 1 038 гривень щомісяця.

На отримання можуть претендувати особи з інвалідністю І групи, самотні пенсіонери, які не здатні самостійно себе обслуговувати, а також пенсіонери з інвалідністю ІІ або ІІІ групи після досягнення пенсійного віку за умови наявності відповідного медичного висновку.

Для оформлення виплати громадянину необхідно подати заяву до Пенсійного фонду та надати документи, які підтверджують потребу в постійному догляді. Крім того, самотні пенсіонери повинні документально підтвердити свій статус.

Водночас фахівці нагадують, що одночасне отримання цієї підтримки та державної соціальної допомоги на догляд законодавством не передбачене. Тому перед подачею документів у Харківській області рекомендується з’ясувати, який із видів підтримки буде більш вигідним у конкретній ситуації.

Окрім цього, законодавство передбачає ще одну фінансову підтримку для пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім’ї. Йдеться як про неповнолітніх дітей віком до 18 років, так і про повнолітніх родичів, які через стан здоров’я не можуть працювати та потребують матеріальної підтримки.

Для цивільних пенсіонерів розмір такої доплати за кожну дитину до 18 років становить 150 гривень на місяць. Водночас військові пенсіонери можуть розраховувати на значно більшу фінансову підтримку. У 2026 році розмір для них становить 1 297,50 гривні на кожного непрацездатного утриманця.

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