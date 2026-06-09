Графіки відключення світла у Харківській області на 10 червня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Харківській області на 10 червня залишаються чинними у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Харківській області на 10 червня запроваджуються в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. У цей період фахівці проводять діагностику обладнання, виконують регламентні ремонтні роботи та здійснюють оновлення окремих елементів системи, що потребують модернізації або заміни для забезпечення стабільної роботи мереж.

У місті Люботин 10 червня з 09:00 до 17:10 години буде тимчасово припинено подачу електроенергії. Водночас знеструмлення торкнеться лише окремих вулиць та провулків. Обмеження діятимуть за такими адресами:

Лесі Українки: 1, 10, 14, 16, 35, 3А, 4, 5, 68, 7, 73, 76, 9, 9А

Лісний (в-д): 3, 3/А

Вадима Соколова: 19, 42, 1БН

Глибока: 14

Симеренка: ОБЩПОГВОВЕД

Харківська: 17, 17/20, 19А, 20, 21/20, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29А, 30, 31, 32, 33, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 100, ОБЩПОЧВОВЕД, СТЯГОДКА кв. 17, СТЯГОДКА кв. 99, УЧ 56, УЧ №5, ЕКСПРЕС

пров. Глибокий: 1А, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20А

пров. Лісний: 1, 2, 2/1, 3, 4

пров. Романа Іващенка: 11/9

пров. Харківський: 16, 16А, 18

Крім того, у Люботині також заплановані додаткові відключення електроенергії з 09:00 до 17:00. Знеструмлення охоплять окремі адреси в межах міста, де енергетики продовжать виконання технічних робіт на мережах:

Партизанська: 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47А

Левка Мацієвича: 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73/64, 75/35, 77, 82, 98, 9/47, 105, 2А, 3, 5, 6А

Івана Сірка: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2/33, 3, 31, 33, 35, 37/18, 39, 4/1, 41, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 8, 9

Будянська: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54/2, 56/1, 58, 60, 62, 64Б, 66, 76, 78, 3

Вільхова: 3, 4, 5, 6

Василя Данилевського: 1, 2/1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Веселкова: 2, 3, 4, 5, 7, 8/25, 9, 10, 11/20, 12, 13/23, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21/24, 22/26, 23/19, 25, 26, 27, 28, 29/44, 32, 33/59, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45/58, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66А

Водянська: 10, 12, 14, 15, 16/64, 17, 18/45, 19/53, 20/28, 21/30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 35/36, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Врожайна: 5, 28, 32, 70

Гната Хоткевича: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47

Деповська: 223, 225

Залізнична будка 4 км: 455

Збройних сил України: 1, 2А, 2/64, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34/57, 35/34, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56/2, 57, 57А, 58/2, 60, 61/46, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Каманіна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 24/2, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2, 45, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 67Б, 75, 77, 79, 81

Камишевата: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Колодяжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10, 11, 12, 12 кв. 1, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 27А, 28, 29, 37, 86/21А

Коротичанська: 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Національної гвардії України: 3, 4, 16, 18

Нове Життя: 28/1, 30, 32/2, 34/1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Новобаварська: 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27

Олександра Довженка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47/1, 49, 9А

Північна: 27, 28, 31/А, 37, 38, 39, 41/1, 41/2, 41А, 42, 43, 45

Пантелеймона Куліша: 2/18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56

Парковий Схил: 1, 2, 3, 4, 86, 87, 92, 94, 95, 103, 106, 107

Польова: 20

Санжарівська: 1/12, 2/13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 15А, 16/1, 17/71, 19/69, 19А, 20/1, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Селищна: 1, 1А, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Сергіївська: 2, 3

Ударна: 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 30

Хижного: 2, 2/19, 2/19 кв. 2, 2/19 кв. 4, 13/16, 13/16 кв. 1316

Ювілейна: 29/9

Ярова: 2, 3, 4, 5А, 6, 8, 8А.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

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