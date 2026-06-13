Під час цієї ж або інших акцій люди отримували набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові періодично видає потребуючим громадянам благодійний фонд «Кінза Харків», повідомляє Politeka.

Окрім допомоги у вигляді харчових наборів, організація також надає місцевим мешканцям та внутрішньо переміщеним особам інші види гуманітарної підтримки, які спрямовані на покриття базових життєвих потреб.

Представники фонду відкрито інформують про свою діяльність та заплановані акції через офіційні онлайн-ресурси, де публікують актуальні оголошення та звіти.

Під час однієї з попередніх гуманітарних ініціатив потребуючим мешканцям Харкова видавали спеціальні набори побутової хімії, а також різноманітні засоби особистої гігієни, необхідні для щоденного використання.

Також під час цієї ж або інших акцій люди отримували набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові, до складу яких входили найнеобхідніші товари харчового призначення.

Ця гуманітарна допомога спрямовувалася передусім для людей з інвалідністю, а також для інших категорій населення, які належать до соціально вразливих груп і потребують регулярної підтримки.

Окрему увагу благодійники приділяють мешканцям Харкова, які через складний стан здоров’я або обмежені фізичні можливості не мають змоги самостійно залишати своє житло.

У таких випадках пакунки з гуманітарною допомогою можуть отримувати їхні близькі родичі або офіційно уповноважені законні представники.

Волонтери наголошують, що у складних умовах саме системна та регулярна підтримка відіграє важливу роль у забезпеченні базової стабільності для багатьох українських родин.

Продовольча та інша допомога розподіляється відповідно до наявних ресурсів організації, тому видачі проводяться періодично, залежно від можливостей фонду.

Для того щоб не пропустити наступні акції та своєчасно дізнатися про старт реєстрації, громадянам рекомендують стежити за офіційною сторінкою благодійної організації в Інстаграм.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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