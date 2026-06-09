Доплати для пенсіонерів у Харківській області не нараховуються автоматично.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області запроваджені для непрацюючих колишніх військових, які утримують непрацездатних родичів і відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Йдеться про державну надбавку, яку можуть отримувати військові у відставці — від рядового складу до офіцерського корпусу. Виняток становлять громадяни, що проходили строкову службу, адже на них така норма не поширюється.

За даними Пенсійного фонду, середній розмір виплати становить приблизно 1297 гривень за кожну особу на утриманні. Нарахування може додаватися до пенсії за вислугу років або до забезпечення, призначеного через інвалідність.

Підставою для оформлення є факт фінансового утримання непрацездатного члена сім’ї. Це можуть бути літні батьки, особи з інвалідністю або чоловік чи дружина, які втратили працездатність.

Якщо в сім’ї кілька таких осіб, сума підтримки збільшується пропорційно їх кількості.

Водночас Доплати для пенсіонерів у Харківській області не нараховуються автоматично — потрібне особисте звернення до уповноваженого органу та подання заяви.

Для оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код і документи, що підтверджують родинні зв’язки та статус утриманця.

Також варто зауважити, що фахівці радять не відкладати процедуру подачі, щоб своєчасно отримувати передбачені законом кошти без затримок.

Крім того, варто зазначити, що в разі змін у законодавстві порядок призначення виплат може бути оновлений. Громадянам рекомендують стежити за офіційними роз’ясненнями профільних установ.

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