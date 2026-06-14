Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у приватному секторі різних громад, де власники будинків надають тимчасове поселення переселенцям на умовах взаємного побутового співжиття, передає Politeka.

У регіоні активно формується сегмент приватних оголошень, який охоплює як окремі кімнати, так і варіанти спільного проживання з господарями. У більшості випадків орендна плата відсутня, натомість обговорюється участь у домашніх справах або догляді за помешканням і територією.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна ізольована кімната в приватному будинку. Пропозиція орієнтована на жінку або матір із дитиною. Фінансових платежів не передбачено, однак очікується допомога у щоденному веденні господарства. Житло має базове оснащення: кухня, санвузол, необхідні побутові умови. Поруч розташовані школа, магазини та транспортне сполучення з Лубнами.

Ще один варіант розміщення знаходиться в селі Мачухи поблизу Полтави. Переселенцям пропонують заселення до приватного будинку з підключеними комунікаціями та побутовою технікою. Умовою є допомога літній мешканці, яка проживає в оселі. Об’єкт має газове опалення, доступ до інтернету та зручне розташування відносно соціальної інфраструктури — аптек, магазинів і транспорту.

У Миргороді також пропонують окрему кімнату для спокійної жінки або переселенця. Орендна плата відсутня, натомість передбачено підтримання чистоти та базового порядку. Житло оснащене кухнею, водопостачанням і санвузлом, допускається проживання з дитиною.

У підсумку безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним варіантом тимчасового розміщення, який базується на приватних домовленостях і поєднує житлову підтримку з побутовою взаємодією між власниками та переселенцями.

Джерело: Допомагай

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