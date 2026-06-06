Подорожчання проїзду в Харківській області позначилося на роботі автобусних маршрутів в Ізюмі, повідомляє Politeka.

З початку червня для пасажирів набули чинності оновлені тарифи на кількох напрямках, якими щодня користуються жителі громади.

Про майбутні зміни людей повідомили завчасно. Інформацію оприлюднили компанії, що забезпечують регулярне сполучення між населеними пунктами. У транспортній сфері пояснюють перегляд розцінок сукупністю економічних факторів, які останнім часом суттєво впливають на діяльність підприємств.

Серед головних причин називають зростання вартості пального. Водночас збільшилися витрати на придбання деталей, необхідних для ремонту автобусів та підтримання їхньої справності. Додатковим навантаженням стало підвищення цін на технічне обслуговування рухомого складу.

Також перевізники звертають увагу на зміни у сфері оплати праці. Підприємства змушені враховувати оновлені вимоги щодо заробітків працівників та інші обов’язкові платежі, передбачені чинним законодавством.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Харківській області пов’язують із необхідністю забезпечити стабільне функціонування маршрутної мережі та зберегти можливість виконувати рейси без скорочень.

Відтепер вартість поїздки в межах Ізюма становить 20 гривень. Для пасажирів, які прямують до Капитолівки, встановлено тариф у розмірі 30 гривень. Квиток до Кам’янки коштує 35 гривень.

Найдорожчими залишаються напрямки Ізюм — Іванівка та Ізюм — Співаківка. За проїзд на цих маршрутах необхідно сплатити 60 гривень.

Представники галузі зазначають, що оновлені розцінки мають допомогти зберегти безперервне автобусне сполучення та підтримати належний рівень транспортних послуг для мешканців громади.

Джерело: видання "Обрії Ізюмщини".

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