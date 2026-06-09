Грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області перераховується з першого літнього місяця для тих, хто продовжє виконувати професійні обов'язки після виходу на заслужений відпочинок, повідомляє Politeka.

Загального зростання пенсійних виплат для абсолютно всіх українців у цей період не відбудеться.

Проте окремі верстви населення відчують фінансове покращення, зумовлене тривалістю трудової діяльності або досягненням певного віку.

Нарахування відбуватимуться з урахуванням графіка звітності, який впливає на терміни отримання грошової допомоги для пенсоінерів у Полтавській області.

Громадяни, які після виходу на пенсію працюють офіційно, мають право на перегляд виплат, якщо накопичили щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу.

Такий перерахунок здійснюється автоматично, а оновлені суми надійдуть із додатковими коштами за два попередні місяці.

Оскільки роботодавці надсилають дані про сплату єдиного соціального внеску із запізненням, інформація потрапляє до установ лише наприкінці травня. Тому надбавки за квітень і травень люди зможуть отримати лише тепер.

Також грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області передбачає нарахування спеціальних вікових доплат. Літні люди отримуватимуть додаткові кошти після досягнення відповідних життєвих рубежів.

Для громадян віком від 70 до 74 років розмір щомісячної доплати встановлено на рівні 300 гривень. Люди, яким виповнилося від 75 до 79 років, отримуватимуть 456 гривень.

Важливою особливістю є те, що ці кошти починають нараховувати не з першого числа календарного місяця. Фінансова підтримка вираховується з дня народження особи.

Джерело: expert.in.ua

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