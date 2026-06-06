Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше помітне саме в м’ясній та бакалійній групах.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується на тлі коливань вартості базового споживчого кошика, де зміни зачепили бакалію, м’ясні та молочні позиції, передає Politeka.

На ринку олії «Щедрий Дар» рафінованої (850 мл) середній цінник становить близько 98,63 грн. У торгових мережах діапазон коливається від 96,50 до 101,00 грн, що відображає різницю між ритейлерами та локальними акціями.

Порівняння з травневими показниками демонструє підвищення: тоді середній рівень був нижчим — 96,43 грн. Таким чином, сегмент рослинних жирів демонструє помірний висхідний тренд.

У групі круп «Манка Хуторок» (800 г) середня вартість зафіксована на рівні 40,25 грн. Розбіжності між магазинами незначні, однак у травні показник становив 39,42 грн, що вказує на поступове зростання.

Схожа динаміка спостерігається і в сегменті макаронних виробів «пір’я». Поточний середній рівень — 34,70 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше він був 33,96 грн.

У категорії сирого м’яса та делікатесів коливання більш помітні. Ковбаски «Алан мисливські напівкопчені» піднялися до середнього значення 810,56 грн/кг, додавши понад 70 грн у порівнянні з попереднім періодом.

Додатково зафіксовано зростання на сирокопчену продукцію тієї ж марки — понад 1240 грн за кілограм, що також перевищує травневі показники.

У молочному сегменті кисломолочний сир 9% тримається на рівні близько 105 грн за упаковку 300 г. Зміни тут залишаються помірними, але стабільно спрямованими вгору.

Окремі позиції демонструють різноспрямовану динаміку, однак загальна картина свідчить про поступове зростання витрат домогосподарств.

У цьому контексті фіксується, що Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше помітне саме в м’ясній та бакалійній групах, де зміни накопичуються швидше за інші категорії.

Аналітичні дані вказують: подальша траєкторія залежатиме від логістики, сезонності та цінової політики ритейлу, що формує підсумковий рівень вартості на полицях.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.