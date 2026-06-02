Подорожчання проїзду в Полтавській області стало поштовхом до додаткового контролю за роботою перевізників та перегляду підходів до організації громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Полтавській області стало предметом обговорення у Кременчуці, де мешканці звернули увагу на різну вартість поїздок у приватних маршрутних автобусах.

Ситуацію розглянули під час засідання виконавчого комітету міської ради. Після наради міський голова Віталій Малецький повідомив, що влада проведе додаткову перевірку фактичних розцінок на транспортних лініях.

Наразі частина перевізників перевозить пасажирів за 20 гривень, тоді як на інших напрямках вартість вже становить 25 гривень. Така різниця викликала запитання серед містян та стала приводом для аналізу роботи ринку перевезень.

За інформацією місцевих журналістів, єдиного підходу до формування ціни поки немає. Окремі водії зазначають, що чинний тариф у 20 гривень ще дозволяє забезпечувати роботу маршрутів без суттєвих фінансових втрат.

У міській раді нагадали, що ставка у 25 гривень раніше розглядалася як тимчасове рішення через зростання витрат на пальне, електроенергію та обслуговування транспорту. Зараз триває процедура визначення остаточної вартості для всіх маршрутів.

Профільне управління вже проводить консультації з транспортними компаніями та вивчає економічні показники перевезень. Також аналізуються звернення громадян і фактична ситуація на лініях.

Віталій Малецький доручив перевірити відповідність офіційних даних реальній оплаті у салонах. Крім того, керівник громади повідомив про намір особисто проінспектувати окремі рейси.

Під час обговорення пролунали зауваження щодо роботи деяких перевізників, які заявляють про збитковість діяльності. До ухвалення фінального рішення влада планує продовжити збір пропозицій від жителів міста.

Окрему увагу приділяють інформуванню пасажирів. На транспорті має бути чітко зазначено, яка саме ціна діє на конкретному напрямку, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

Таким чином, Подорожчання проїзду в Полтавській області стало поштовхом до додаткового контролю за роботою перевізників та перегляду підходів до організації громадського транспорту у Кременчуці.

Джерело: міськрада

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