Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують мешканці міста та прилеглих територій, які відкривають тимчасові варіанти проживання для людей, що втратили домівки через війну або були змушені змінити місце перебування, передає Politeka.

У пропозиціях, що з’явилися на ринку орендних оголошень, можна знайти різні формати розміщення — від ліжко-місця до окремих кімнат і приватних будинків. Частина варіантів передбачає спільне ведення побуту, інші ж дають змогу жити більш автономно, але з узгодженими умовами співжиття.

Одне з таких оголошень розміщене на Салтівському шосе. Власниця помешкання пропонує жінці безоплатне ліжко-місце без обмеження терміну перебування. Головною умовою є часткова участь у щоденних побутових справах, зокрема підтримання чистоти та базова допомога по дому. У пішій доступності розташовані продуктові магазини, зупинки громадського транспорту, аптеки та інші елементи міської інфраструктури, що дозволяє зручно організувати повсякденне життя.

На цій же локації доступний ще один варіант — окрема кімната у двокімнатному житлі. Проживання розраховане на жінку, яка готова співіснувати з літньою мешканкою іншої кімнати та за потреби допомагати їй у побутових питаннях. При цьому постійний догляд не встановлюється як обов’язкова вимога, а всі деталі співжиття обговорюються безпосередньо між сторонами, що дозволяє адаптувати умови під конкретну ситуацію.

Ще одна пропозиція знаходиться у селищі Бабаї Харківського району. Це приватний будинок, який включає дві житлові кімнати, кухонний простір, газопостачання та водопровід. На території є господарські споруди та присадибна ділянка, придатна для ведення дрібних побутових робіт або вирощування рослин. Водночас санвузол розташований на подвір’ї, а ванна кімната у приміщенні відсутня, що варто враховувати потенційним мешканцям. Об’єкт розрахований приблизно на трьох осіб і допускає проживання з домашніми тваринами. Поруч знаходяться природні зони відпочинку — лісова смуга та водойма, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів.

У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із практичних рішень тимчасового розміщення для переселенців, які шукають доступні умови проживання та готові до домовленостей із власниками на взаємовигідних засадах.

Джерело: Допомагай

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